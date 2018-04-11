مدير منطقة الضرائب العقارية بالشرقية : انشاء قاعدة بيانات للعاملين والممولين







الشرقية - إيمان مهنى

عقد محمد شرويده مدير منطقة الضرائب العقارية بالشرقية،اجتماع مع رئيس مركز المعلومات والمدير التنفيذي لمركز المعلومات ومهندس البرمجة ومديري عموم الإدارة العامة للمباني والأطيان لتفعيل مركز المعلومات وقاعدة البيانات الخاصة بالمنطقة والمأمورية التابعة لها للبدء في القيام بإعداد قاعدة بيانات للموظفين تشمل البيانات الكاملة لكل موظف وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالمنطقة لاستقبال شكاوى الممولين واستفساراتهم عن الضريبة العقارية والرد عليها بصفة عاجلة .

وأوضح مدير منطقة الضرائب ألعقارية في بيان،أنه تم مناقشة تطوير وتحديث حسابات الممولين وعمل شبكة ربط إلكتروني وتفعيلها لحصول المواطن على الخدمة ومعرفة حساباته لدى الضرائب العقارية بسهولة ويسر وذلك لعمل قاعدة بيانات لكافة الممولين المتعاقدين مع الضرائب العقارية للتواصل معهم حتى يتثنى ربط وتحصيل الضريبة.

في إطار معلوماتي دقيق ليعود بأثر إيجابي لتحصيل المستحقات المطلوبة بصفة عاجلة مشيراً إلى أن هذا النظام يؤدي إلى مد جذور الثقة بين الممول والضريبة العقارية لحصوله على الخدمة المطلوبة.