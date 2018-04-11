مدير مستشفيات المنوفية يتابع مبادرة "القضاء على فيروس سى" ببركة السبع

مدير مستشفيات المنوفية يتابع مبادرة "القضاء على فيروس سى" ببركة السبعالأربعاء، 11 أبريل 2018 07:07 م
مدير مستشفيات المنوفية يتفقد المركز الصحى ببركة السبع لمتابعة مبادرة القضاء على فيروس سى
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أجرى الدكتور عبد البارى العجيزى مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة، والدكتور ممدوح عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية، جولة تفقدية للمركز الصحة ببركة السبع، تحت رعاية الدكتورة رفيدة سلطان، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، لمتابعة تنفيذ الفحص للمترددين، وتوعيتهم بأهداف الحملة والفئة العمرية المستهدفة وهى من 18 عاما.
شملت الجولة 7 مراكز صحية وهى ( بركة السبع - منوف - الباجور - الشهداء - قويسنا - ميت بره بقويسنا )، وذلك إضافة إلى القوافل المتواجدة بقرية شنوان ومستشفى أشمون العام ومستشفى حميات ميت خلف وقرية سبك الأحد، وتم عمل تحليل الفيروسات وعلاج الحالات الإيجابية بالمجان، كما تم فحص المرضى من ضغط الدم والسكر وقياس كتلة ووزن الجسم لتحديد النحافة والسمنة.
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