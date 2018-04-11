مدير تعليم مطروح: تنظيم محاضرات وقوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة







مطروح – حسن مشالى

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، على الاستمرار فى تنظيم القوافل التعليمية، تحت إشراف الوزارة لدعم ومساعدة الطلاب، وتنفيذا لتوجيه اللواء علاء فتحى أبو زيد محافظ مطروح، كل أسبوع، بشكل دورى حتى امتحانات نهاية العام، من خلال الاستعانة بخبراء المواد فى جميع المناهج من داخل المحافظة وخارجها، للارتقاء بالمستوى العلمى لطلاب الثانوية العامة بالمحافظة.

وأشار مدير تعليم مطروح، فى تصريحات خاصة، لـ"اليوم السابع" إلى حرص تعليم مطروح على تنظيم القوافل التعليمية بصورة دورية أسبوعية، لطلاب الثانوية فى جميع الإدارات التعليمية، لكى يحققوا نتائج متميزة، وأن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح يقدم دعماً غير محدود للعملية التعليمية، ويبدى اهتماماً كبيراً باستمرار وانتظام القوافل التعليمية والمحاضرات للطلاب، ويوفر الدعم والتيسيرات اللازمة لذلك، تخفيفا عن أولياء الأمور، وبما يساهم فى تحقيق النتائج المتميزة على مستوى الجمهورية .

وكشف "النيلى" أنه فى إطار التعاون بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، سيتم استقبال قافلة تعليمية، يومى الخميس والجمعة المقبلين، لكافة المواد الدراسية، يحاضر فيها نخبة من الخبراء ومقدمى البرامج التعليمية المرشحين من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيراُ إلى أنه سيتم تقديم المحاضرات فى 3 قاعات بالتعاون مع الجهات المختصة لاستقبال القافلة التعليمية وتسهيل عملها، ليستفيد منها أكبر عدد من الطلاب بالمحافظة، وهى قاعة المجلس الشعبى لمحافظة مطروح، لطلاب الثانوية العامة علمى علـوم، بقاعة المركز الاستكشافى للعلوم مخصصة لطلاب الثانوية العامة علمى رياضة، ويتلقى طلاب الثـانوية العامة بالقسم الأدبـى بقاعة مركز إعلام مطروح.

وأضاف مدير تعليم مطروح، بأنه سيتم تباعا وبصورة دورية، استقدام عدد من خبراء المواد الدراسية المختلفة بالإسكندرية والقاهرة إلى مطروح، لإلقاء المحاضرات التعليمية لطلاب الثانوية العامة، بقسميها العلمى والأدبى.

وطالب "النيلى" الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد، فى تحصيل العلم من أجل تحقيق أعلى استفادة فى مادة اللغة العربية، والالتزام بالانضباط داخل القاعة المخصصة للمحاضرات، وعدم دخول أى طلاب بعد بداية أى محاضرة مع التحلى بالهدوء.