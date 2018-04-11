محمد صبحى من الإسكندرية: موقف أمريكا الحالى من سوريا يشابه ما حدث بالعراق

الإسكندرية - جاكلين منير

استنكر الفنان محمد صبحى الموقف السياسى لأمريكا من سوريا واصفًا الأمر بإنه نفس سيناريو ما حدث فى العراق، مطالبا الشعب بأن يكون واعى بالمؤمرات الخارجية التى تحيكها أمريكا للمنطقة العربية، قائلًا: "يجب ألا يكون لمصر أصدقاء أو أعداء ولكن علاقات مصالح"، مشددا على أهمية سوريا لمصر.

وحول تجربة "مسرح مصر"، قال الفنان محمد صبحى، فى "ندوة حوار" التى نظمتها مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، وذلك فى إطار برنامج مكتبة الإسكندرية للمجابهة الفكرية للتطرف، إن "أشرف عبد الباقى عمل ما لم يكن أحد يستطيع عمله فى ذلك الوقت، ولكن بعد الموسم الأول تحول الأمر إلى اسكتشات مسرحية وليس مسرح، وهو ليس عيبا، ولكنه نوع من أنواع الأعمال الفنية، مضيفًا "بداية من الموسم الثانى أصبح الممثلين يشعرون بنجوميتهم وتوالت النكات الجنسية وأصبح العرض المسرحى هزار وهو ما لا يليق".