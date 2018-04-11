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محافظ كفر الشيخ يمنح 15 رحلة حج وعمرة لأسر الشهداء على نفقة المحافظة

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:41 م
محافظ كفر الشيخ يمنح 15 رحلة حج وعمرة لأسر الشهداء على نفقة المحافظة طفلتان تسحبان قرعة الحج والعمرة لأسر الشهداء


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيح اليوم الأربعاء، نتيجة القرعة العلنية لرحلات الحج والعمرة للعام الهجرى 1438هـ، لمنح 5 رحلات حج و10 رحلات عمرة لأسر الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين على نفقة المحافظ، بحضور العميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس راضى أمين السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، واللواء شكرى الجندى، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعلن محافظ كفر الشيخ نتيجة الحج بفوز كلا من أسرة الشهيد على محمد فهمى فليفل، وأسرة الشهيد هانى رمضان جلال سلامة، وأسرة الشهيد وجدى محمد عبد العظيم، وأسرة الشهيد محمد رضا محمد الشناوى، وأسرة الشهيد نشأت مختار محمد برحلة حج لكل منهم بعدد 5 رحلات حج، بالإضافة إلى رحلتى حج احتياطى لكل من أسرة الشهيد خالد كمال عثمان فهمى، وأسرة الشهيد إبراهيم سعد رجب عشيبة.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ أسماء الفائزين بالقرعة لـ10 رحلات عمرة لأسر الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين، وهم أسرة الشهيد فتح الله عصر فتح الله، وأسرة الشهيد مجدى محمد أحمد مصطفى، وأسرة الشهيد عادل عبد الرازق عبد المنعم القرنشاوى، وأسرة الشهيد محمد كمال فؤاد البستاوى، وأسرة الشهيد محمد وحيد عبد الخالق متولى، وأسرة الشهيد محمد الحسينى إبراهيم، وأسرة الشهيد محمد عبد النبى يحيى، وأسرة الشهيد السيد محمد محمد عبد المجيد، وأسرة الشهيد فتحى السعيد فتحى مصطفى، وأسرة الشهيد محمد عوض عبد الفتاح السيد عيد؛ بواقع رحلة عمرة لكل منهم، بمجموع 10 رحلات عمرة، بالإضافة إلى أربعة رحلات عمرة بالاحتياطى، وأسرة الشهيد حامد محمد حامد عياد، وأسرة الشهيد هانى نشأت على يوسف، وأسرة الشهيد نصر ممدوح درويش الخواجة، وأسرة الشهيد محمد على شتا إبراهيم.

قال محافظ كفرالشيخ، إن تكريم أسر الشهداء ما هو إلا تكريم لنا وشرف لنا تواجدنا بينهم، لأن شهداءنا قدموا أغلى ما يملكون؛ من أجل هذا الوطن العزيز على كل المصريين، لافتًا إلى أن رحلات تكريم أسر الشهداء مستمرة، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهم، مشددًا بتسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات حتى سفرهم لقضاء الحج والعمرة وعودتهم بسلامة الله إلى أرض مصر الطاهرة.


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