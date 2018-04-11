محافظ الشرقية : اغلاق مجزرين لمخالفتهما شروط الذبح

الشرقية- إيمان مهنى

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قراراً بالغلق الإداري لمجزرين الدولية للدواجن -ومجزر الصفوة الكائنين بمركز مشتول السوق وذلك لمخالفتهما لشروط الذبح بالمجزر بالمخالفة ﻷحكام القانون رقم 1954/ 453 بشأن المحال الصناعية والتجارية والمعدل بالقانون رقم 1956/159 مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية .

وقال محافظ الشرقية فى بيان له اليوم أن مدير مديرية الطب البيطري قد قام بعرض مذكرة علي المحافظ فأصدر قرار غلق إداري لـ مجزرين لمخالفتهما لشروط الذبح بمركز مشتول السوق وأشر المحافظ بالموافقة حفاظاً علي صحة المواطنين وتنفيذاً ﻷحكام القانون .

وشدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المنشات الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ،للتأكد من ضمان مستوي الخدمة الغذائية المقدمة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحفاظ علي صحة المواطنين .