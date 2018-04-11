محافظ الدقهلية: افتتاح حديقة الحيوان بعد تطويرها بتكلفة 80 مليون جنيه

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ، للأعمال الجارية في تطوير الحديقة ومشاركته المؤتمر التسويقي الاول للمشروعات التجارية والخدمية الملحقة بالحديقة، بحضور مسئولي الهيئة العربية للتصنيع، ممثلي شركات التسويق القائمة على تسويق تلك المشروعات ولفيف من المستثمرين، ممثلي عدد من الشركات الكبرى بالمنصورة والقاهرة.

وأشاد محافظ الدقهلية، بالأعمال التي بدأت تظهر الى النور بأرض الحديقة خاصة المنشآت على المساحات المعدة للخدمات التجارية والخدمية، مستمعاً الى شرح مبسط عن مراحل التنفيذ لكافه الاعمال الجاري تنفيذها من مسئولي الهيئة العربة للتصنيع، مشيراً الى ان الحديقة الجديدة " توريل بارك" بعد التطوير تعد نقلة حضارية نوعية بالمنطقة وتنسحب على نهضة وتطوير حي توريل بالكامل لإعادته لسابق عهدة كأحد الاحياء الراقية بمدينة المنصورة.

وأضاف الشعراوي،أن المشروع بالكامل تصل تكلفته 80 مليون جنيه بعد اضافه مساحة اخرى للجراج اسفل الحديقة، مشيرا الى ان المحافظة لم تتحمل منهم قرش واحد، موضحاً ان الجراج بمساحة 3 آلاف متر اسفل الحديقة يعد احد اهم الخدمات اللوجستية بالمشروع للتيسير على الرواد ومرتادى الحديقة وتوفير باركنج آمن لسياراتهم.

وأوضح المحافظ، ان الحديقة سيتم البقاء فيها على جميع الحيوانات ومضاعفتها بالتنسيق مع حديقة الحيوان بالقاهرة، مضيفاً بان رسم الدخول للحديقة سيكون في متناول جموع المواطنين.

وأشار مسئولي الهيئة العربية للتصنيع، أن أول مزاد لتسويق المساحات التجارية الملحقة بسور الحديقة بين المستثمرين الاسابيع القليلة القادمة بحضور ممثلي الشركات الخدمية الكبرى وشركات التسويق المتخصصة بالقاهرة والمنصورة.

وخلال المؤتمر ثمن محافظ الدقهلية، جهود وامكانيات ودقه وتميز الهيئة العربية للتصنيع في كل المشروعات التي تتولى تنفيذها وانجازها سواء مشروعات عسكريه او مدنيه،مؤكداً على اهميه تضافر كافه الجهود من قبل الاجهزة التنفيذية مع الهيئة العربية للتصنيع وتذليل كافه المعوقات لإنجاز المشروع في المواعيد المقررة له.

حضر اللقاء اللواء محمد زين العابدين، رئيس مجلس ادارة بالهيئة العربية للتصنيع، المهندسة ما يسه عبد العزيز، استشاري المشروع، الوفد المرافق لهما، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، وكلاء الوزارات، رؤساء قطاعات المرافق والخدمات، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، مديروا عموم الادارات بالديوان العام.