محافظ البحيرة: تضافر كافة الجهود لتطوير وتنمية بحيرة إدكو

محافظ البحيرة: تضافر كافة الجهود لتطوير وتنمية بحيرة إدكوالأربعاء، 11 أبريل 2018 05:42 م
المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
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أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على ضرورة تضافر كافة الجهود لتطوير وتنمية بحيرة إدكو، نظرا لما تمثله البحيرة من أهمية اقتصادية وبيئية ومصدر أساسى من مصادر الثروة السمكية وتوفير الآلاف من فرص العمل لقاطني المناطق المحيطة بها من الصيادين.
جاء ذلك خلال اجتماعها الموسع اليوم مع محمود حسين رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بحضور سامح الكفراوي رئيس قسم علوم البحار وإدارة المناطق الساحلية، ومنى عزيز، مستشار رئيس الهيئة ومسؤلى الثروة السمكية والجمعيات الأهلية والصيادين، ومدير بحيرة إدكو والأساتذة المختصين من كلية العلوم بجامعة عين شمس والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.
كما تم استعراض الدراسة والخطة التنفيذية التى أعدتها الهيئة لتطوير وتنمية بحيرة إدكو وذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء ومحافظة البحيرة بخصوص إعداد عرض فنى ومالى لتكلفة مجمل الأعمال المطلوبة لتنمية البحيرة وتوصيف المشاكل والحلول المقترحة وقابليتها للتنفيذ.
وأكدت محافظ البحيرة، أن الدراسة تهدف إلى زيادة إنتاجية الفدان من الأسماك من 450 كجم إلى أكثر من 1000كجم مما ينعكس على زيادة فى دخل الصيادين، بالإضافة الى توفير فرص عمل للشباب بالمزارع السمكية المقترحة ومعالجة مياه الصرف التي تصب فى البحيرة وتسبب التلوث ووقف النزيف المتواصل والتعديات على المسطح المائى للبحيرة والحفاظ على مساحتها الحالية.
كما أكدت أن الدراسة المقدمة ارتكزت على خريطة واقعية حديثة للبحيرة وعمل جسر واقى للبحيرة لحمايتها من التعديات وتحديد أماكن التطهير والتكريك وتحديد الأوساط المائية المختلفة للاستزراع مع إزالة التعديات الحديثة على البحيرة فى الفترة من 2011 حتى 2018 وتحقيق التوافق المجتمعي تمهيدا للبدء فى التنمية والإنتاج.
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