محافظ الإسكندرية يوافق على تخصيص 85 ألف جنيه لصيانة كشافات قلعة قايتباى

محافظ الإسكندرية يوافق على تخصيص 85 ألف جنيه لصيانة كشافات قلعة قايتباىالأربعاء، 11 أبريل 2018 09:40 ص
محافظ الإسكندرية ومحمد متولى مدير عام الآثار
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قال محمد متولى مدير عام آثار إسكندرية والساحل الشمالى، إن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وافق على تخصيص مبلغ 85 ألف جنيه قيمة توريد وتركيب أغطية حماية إضافية لغرف تفتيش الكهرباء وإجراء أعمال صيانة لكشافات قلعة قايتباي.
وذلك فى ضوء اهتمام محافظة الإسكندرية بدعم ملف الآثار وبناء على التنسيق الذى تم مع منطقة آثار إسكندرية والساحل الشمالى مع محافظة الإسكندرية.
من جهه أخرى، أكد محمد متولى لـ"اليوم السابع" أن هيئة حماية الشواطئ المصرية سوف تنفذ مشروع حماية وترميم القلعة بتكلفة 235 مليون جنيه ويتم البدء فية قريبا.
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