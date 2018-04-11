محافظة كفر الشيخ: مولنا مشروعات الشباب بـ288 مليون جنيه ضمن برنامج مشروعك







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إن عدد المشروعات التي تقدم بها الشباب إلى برنامج مشروعك حتى اليوم، بلغت 4650 مشروعًا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلى لـ 3668 مشروعًا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه المشروعات وفرت 7880 فرصة عمل من خلال برنامج مشروعك في محافظة كفرالشيخ والتى تم تمويلها بقيمة 288 مليون جنيه في صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، وأن هناك 598 مشروعًا تحت الدراسة.

وأوضح، أن عدد المشروعات التى تم تنفيذها خلال شهر مارس 74 مشروعاً، وعدد المشاريع المقدمة 67 مشروعاً، وعدد فرص العمل 592 فرصة، والمبالغ التى تم تمويلها 19 مليونا و851 ألف جنيه.

وأكد، محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتمويل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، وبنك الإسكندرية، لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأشار إلى أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما انه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.