محافظة الأقصر: السيطرة على حريق محدود بقطار ركاب دهس دراجة بخارية







الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن تمكن قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب فى نبات الحلفا الملاصق لقضبان السكك الحديدية، حيث أنه أثناء مسير قطار رقم "748" ركاب نجع حمادى – الأقصر، فوجئ سائق القطار بدراجة بخارية تقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور تحت كوبرى المطار، مما أسفر عن اصطدام القطار بها والسير بها عدة أمتار، الأمر الذى أدى إلى تدمير الدراجة البخارية وتفحمها تماماً، حيث تم العثور عليها أسفل كوبرى أبو الجود بالأقصر.

وأضافت المحافظة – في بيان رسمي – أن قائد الدراجة البخارية قد حاول العبور من ممر غير شرعى، وفوجئ بقرب قدوم القطار نحوه فما كان منه إلا أنه ترك الدراجة وفر مسرعاً، وعلى الفور، انتقل محافظ الأقصر محمد بدر، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إلى مكان الحادث، للوقوف على الخسائر ومتابعة عملية الإطفاء، مؤكدةً علي أن حريق القطار لم يسفر عن خسائر بشرية، وجميع ركاب القطار بصحة جيدة، واستكمل القطار رحلته بصورة طبيعية.

ومن جانبها، ناشدت هيئة السكة الحديد قائدى المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.



محافظة الأقصر: السيطرة علي حريق محدود بقطار ركاب دهس دراجة بخارية عبرت من ممر غير شرعي



جانب من الممر الغير رعي الذي عبرت منه الدراجة البخارية بالاقصر