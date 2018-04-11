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قرقاش لا يوجد اختراق فى أزمة قطر.. والرياض بوابة الحل

الأربعاء، 11 أبريل 2018 03:48 م
قرقاش لا يوجد اختراق فى أزمة قطر.. والرياض بوابة الحل أنور قرقاش


كتبت مريم بدر الدين
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أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنه لا يوجد اختراق  فى أزمة قطر، مؤكدا أن حل الأزمة بوابته الرياض.

 

وقال قرقاش عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لا يوجد "اختراق " فى أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية إلى الولايات المتحدة، حلّ الأزمة بوابته الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر، وإطاره السياسى المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك".

انور قرقاش
انور قرقاش

 

 


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