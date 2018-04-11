قرقاش لا يوجد اختراق فى أزمة قطر.. والرياض بوابة الحل

قرقاش لا يوجد اختراق فى أزمة قطر.. والرياض بوابة الحلالأربعاء، 11 أبريل 2018 03:48 م
أنور قرقاش
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أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنه لا يوجد اختراق فى أزمة قطر، مؤكدا أن حل الأزمة بوابته الرياض.
وقال قرقاش عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لا يوجد "اختراق " فى أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية إلى الولايات المتحدة، حلّ الأزمة بوابته الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر، وإطاره السياسى المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك".
انور قرقاش
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