قرقاش لا يوجد اختراق فى أزمة قطر.. والرياض بوابة الحل







كتبت مريم بدر الدين

أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنه لا يوجد اختراق فى أزمة قطر، مؤكدا أن حل الأزمة بوابته الرياض.

وقال قرقاش عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لا يوجد "اختراق " فى أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية إلى الولايات المتحدة، حلّ الأزمة بوابته الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر، وإطاره السياسى المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك".