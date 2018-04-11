فيديو.. شيف مشارك فى فاعليات معرض المنوفية: التدريب أساس مواجهة سوق العمل







المنوفية – محمود شاكر

قال الشيف محمد محمود، أحد المشاركين فى المعرض السنوى لمنتجات التعليم الفنى تحت شعار "منتجات بلادنا بإيد ولادنا" الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بشبين الكوم، بحضور الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى والدكتور أيمن مختار سكرتير عام المنوفية ورضا الرشيدى القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء أسامه سعودى نائب مدير أمن المنوفية والمهندس عصام سلام مدير عام التعليم الفنى ومسؤلى إدارة التعليم الفنى بأقسامه المختلفة، أن التدريب أهم وسيلة للنهوض بالشباب.

وأضاف محمود أن التعليم والتأهيل يساعد الطالب على المواجهة لسوق العمل، وهو ما يتم من خلال التدريب على مدارس الثلاث سنوات، بدلا من أن التدريب الذى كان يتأخر ويتم من الصف الثالث وهو ما يجعله غير قادر على العمل أو مواجهة سوق العمل.

وأكد محمود على ضرورة أن يكون للطلاب قدر كبير من التدريب، والذى يعطية القوة فى العمل باستخدام كافة الادوات والخامات التى يعمل بها للوصول إلى المنتج النهائى والذى يقوم بتطوير أولا وأول.