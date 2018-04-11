غياب فتاة جامعية فى ظروف غامضة وشقيقتها تناشد وزير الداخلية إعادتها سالمة

سوهاج محمود مقبول

مأساة حقيقة تعيشها أسرة جرجس صبحى جيد، التى تقيم بناحية ساحل طهطا دائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج، عقب تغيب ابنتهم ميراى جرجس صبحى جيد الطالبة بالفرقة الثانية كلية التجارة جامعة سوهاج والتى خرجت فى تمام الساعة السادسة والنصف صباح أمس، متوجهة للجامعة لتسليم شيت خاص بها وشراء كتاب جامعى وحضور محاضرة إلا أنها لم تعد للمنزل حتى الآن.

وتقول شقيقتها ماريانا أن أختى خرجت صباح الثلاثاء لتسيلم شيت خاص بها وشراء كتاب وحضور محاضرة بكلية التجارة بمقر الجامعة الجديد بالكوامل وخرجت من المنزل فى تمام الساعة السادسة والنصف ولكنها لم تصل إلى مقر الجامعة وذلك بشهادة بعض زملائها وأن هاتفها كان يعمل حتى الساعة الثانية عشر من نفس يوم خروجها وهذا علمنا من آخر توقيت دخول لها على الإنترنت .

وأضافت أن شقيقى كان مقرر لها حضور كورس بأحد المراكز التعليمية بسوهاج وبالسؤال عنها تبين عدم ذهابها إلى هناك أيضا، حيث كان موعد الكورس فى الثالثة عصرا وهذا ما أكده زملاؤها فى الكورس والقائمين على المركز.

وأكدت ماريانا أننى أسرة متماسكة ولا يوجد أى مشاكل بيننا وقضينا العيد واجتمعنا مع الأصدقاء وكانت هناك فرحة تعم الجميع ولا يوجد ما يعكر صفونا وأننا لم نتقل أى اتصال من أحد يطلب أى شىء مقابل عودتها وهاتفها باستمرار مغلق .

كما ناشدت ماريانا اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية واللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية سرعة التوصل إلى شقيقتها وعودتها سالمة لأسرتها.