طلاب جامعة المنيا يحاكمون الإخوان فى نموذج محاكاة بمؤتمر الإرهاب بين الفكر والقانون







المنيا- حسن عبد الغفار

قال اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، إن مصر تعانى من ويلات الإرهاب الأسود منذ عشرينيات القرن الماضى وحتى اليوم، وأن العالم لم ينتبه إلى وجهة ورؤية مصر الثاقبة بأن الإرهاب ظاهرة دولية، لكن العالم لم يلتفت إلى ما قالته مصر مرات عدة.

وأشار محافظ المنيا خلال افتتاح فعليات مؤتمر مواجهة الإرهاب بين الفكر والقانون، والذى بدأت فعالياته اليوم الأربعاء بجامعة المنيا إلى أن الإرهاب بدأ ينمو فى دول عدة إلى أن ظهرت دول أخرى ما زالت تمول وتساعد الكيانات الإرهابية بكل ما تملك من قوة من أجل أن تحاول السيطرة على الأنظمة خاصة فى مصر.

وقد نجحت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أن تواجه الإرهاب دون كلل أو ملل، ولن تتراجع قبل أن تقضى على الإرهاب الأسود، الذى أوهم الشعب المصرى أن يغير بالقوة ولديه العقيدة بأن جلوسه على كرسى السلطة هو ما يحبو إليه.

كما تحدث الدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، أن الإرهاب كاد أن ينتهى قريبا فى مصر بعد أن نجحت قوات الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب فى سيناء، وأن كافة العمليات التنظيمية والإرهابية سوف تنتهى قريبا، خاصة فى ظل وعى قيادة سياسية قادرة على مجابهة الإرهاب بكافة أشكاله.

وأكد الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بالجامعة وأمين المؤتمر، أن التنظيمات الإرهابية، والتى عانت منها مصر طيل سنوات طويلة خاصة فى محافظة المنيا، والتى كان لها النصيب الأكبر فى أعمال تخريبية شهدتها إبان أحداث تجمعات رابعة والنهضة.

وأشار سند إلى أن مؤتمر اليوم هو بمثابة رسالة للعالم أجمع، أن مصر قادرة على إجهاض كافة العمليات الإرهابية والتنظيمية، والتى تحاول النيل من أمن واستقرار مصر.

وعلى هامش الجلسة الافتتاحية قدم عدد من طلاب الحقوق محاكاة لمحاكمة طلابية لأعضاء جماعة الإخوان المتورطين فى أحداث عنف وقعت بمحافظة المنيا ابان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، ويناقش المؤتمر عدة محاور من أبرزها المحور الاجتماعى فى محاربة الإرهاب والمحور الأمنى والمحور الدبلوماسى والمحور الفكرى فى اجهاض الإرهاب فى مصر.

وقد حضر المؤتمر عدد من رجال الشرطة والجيش والقضاء والقانون والعلام من أبرزهم اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الأسبق، والسفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة الأسبق والإعلامية درية شرف الدين ومحمود بكرى وعبد الرحمن رشاد ورئيس مجلس الدولة ومدير إدارة القضاء العسكرى ومدير الأكاديمية الوطنية وعدد من رجال الدين السلامى والقبطى بالمحافظة.

وذلك بحضور وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور العيسوى واللواء المستشار طارق العشماوى مدير إدارة القضاء العسكرى والسفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة الأسبق، والمستشار طه السعيد رئيس محكمة لقضاء الإدارى مجلس يختص بفض المنازعات الإدارية وعدد من رجال القضاء والجيش الإعلاميين عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية ومحمود بكرى الصحفى بجريدة الأسبوع.

وتناول المؤتمر عدة محاور من أبرزها المحور الفكرى، والذى تحدث فيه الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق فى مصر عن كيفية مواجهة الإرهاب، أما المحور الثانى فتحدث عن المحور الأمنى فى محاصرة الإرهاب، والذى تحدث فيه وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوى والدكتور محمد القبارى مدير الأكاديمية للقطاع الوطنى.

أما المحور الدبلوماسى فتحدثت فيه السفيرة مرفت التلاوى أمين المجلس القومى للمرأة الأسبق عن جهود وزارة الخارجية بالتنسيق مع الدول التى تأوى الإرهاب فى محاصرته أما المحور القضائى فتناول كيف ينظر القضاء فى محاكمات المتورطين فى أحداث العنف والشغب أمام المحاكم العسكرية والمدنية منذ عام 2014 وحتى اليوم ورصد عدد المحاكمات دون أن يحدد عددها والذى تحدث فيه مدير إدارة القضاء العسكرى ورئيس مجلس الدولة.



طلاب جامعة المنيا يحاكمون الإخوان



طلاب جامعة المنيا يحاكمون الإخوان



طلاب جامعة المنيا يحاكمون الإخوان



طلاب جامعة المنيا يحاكمون الإخوان



طلاب جامعة المنيا يحاكمون الإخوان



طلاب جامعة المنيا يحاكمون الإخوان



طلاب جامعة المنيا يحاكمون الإخوان



طلاب جامعة المنيا يحاكمون الإخوان



طلاب جامعة المنيا يحاكمون الإخوان



طلاب جامعة المنيا يحاكمون الإخوان



طلاب جامعة المنيا يحاكمون الإخوان