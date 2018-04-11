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ضبط كميات من الأرز المستورد مجهول المصدر بالدقهلية

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:30 ص
ضبط كميات من الأرز المستورد مجهول المصدر بالدقهلية أرز مضبوط -أرشيفية


الدقهلية - محمد حيزة
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تمكنت مباحث شرطة التموين بالدقهلية من ضبط كميات من الأرز الهندى المستورد بدون فواتير داخل مضرب أرز بالدقهلية، وتم تحريزها بالكامل.

 
وتبين أن الكمية المضبوطة 25 طن أرز أبيض مستورد هندى معبأ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بدون مستندات أو فواتير، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر اللازم، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

 

 


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