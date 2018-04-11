video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط شركة تتداول أدوية مقلدة مجهولة المصدر فى الإسكندرية

الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:19 م
ضبط شركة تتداول أدوية مقلدة مجهولة المصدر فى الإسكندرية اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية


الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية فى ضبط قضية غش تجارى كبرى بإحدى شركات الأدوية بالإسكندرية.
 
البداية كانت بشكوى من صاحبة إحدى الصيدليات الكائنة دائرة قسم أول الرمل ضد إحدى شركات الأدوية الكائنة دائرة القسم لقيامها بشراء أدوية مضاد حيوى من الشركة المشار إليها تبين أنها مغشوشة ومقلدة فأمر اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بسرعة فحص الشكوى.
 
وعلى الفور استهدف ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الشئون الصحية "إدارة تفتيش الصيادلة" ومفتشى التموين، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول الرمل مقر الشركة، وتم ضبط "م.ر.ع" 64 سنة المدير المسئول عن الشركة، وضُبط بمخزن الشركة "بدون ترخيص"60" نوعا من مختلف الأدوية مجهولة المصدر والمهربة وبعض الأدوية المدرجة بجدول المخدرات وغير مسجلة بوزارة الصحة.
 
وبمواجهة المتهم أنكر علمه بكون الأدوية مغشوشة ومقلدة، وأكد أنه قام بشرائها من أحد الأشخاص بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة.
 
تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة مفتشى الصيادلة، وأوصت اللجنة بإعدام المضبوطات بعد العرض على النيابة لخطورتها على الصحة العامة، كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تضبط أمين عهدة بشركة أدوية لاختلاسه 200 علبة عقاقير مخدرة

ضبط أمين عهده اختلس 200 علبة دواء مخدر من شركة أدوية بالإسكندرية

صور.. أمن سوهاج يكشف غموض واقعة السطو المسلح على سيارة شركة أدوية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه




لا تفوتك
مدير مصر للطيران بالكويت: 3 رحلات جديدة للقاهرة وسوهاج اعتبارا من 20 أبريل

مدير مصر للطيران بالكويت: 3 رحلات جديدة للقاهرة وسوهاج اعتبارا من 20 أبريل

النيابة الإدارية بالغردقة: نجاح طالب راسب لعدم إخطاره بامتحان الدور الثانى

النيابة الإدارية بالغردقة: نجاح طالب راسب لعدم إخطاره بامتحان الدور الثانى

ريال مدريد فى نزهة أمام يوفنتوس.. الملكى يقترب من نصف نهائى دورى الأبطال بقيادة الهداف رونالدو.. وديبالا يزيد معاناة السيدة العجوز.. وبايرن ميونخ يستضيف إشبيلية فى ألمانيا لإنهاء مغامرة أبناء الأندلس

ريال مدريد فى نزهة أمام يوفنتوس.. الملكى يقترب من نصف نهائى دورى الأبطال بقيادة الهداف رونالدو.. وديبالا يزيد معاناة السيدة العجوز.. وبايرن ميونخ يستضيف إشبيلية فى ألمانيا لإنهاء مغامرة أبناء الأندلس

الإحصاء: 7.92 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لمصر فى بداية 2018.. التصدير يرتفع لـ2.15 مليار يناير الماضى.. الملابس الجاهزة ومنتجات البترول أبرز الصادرات.. والإمارات وإيطاليا أهم الدول المستوردة للسلع المصرية

الإحصاء: 7.92 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لمصر فى بداية 2018.. التصدير يرتفع لـ2.15 مليار يناير الماضى.. الملابس الجاهزة ومنتجات البترول أبرز الصادرات.. والإمارات وإيطاليا أهم الدول المستوردة للسلع المصرية

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

وكيل إيريك تراورى يكشف موقف اللاعب من الانتقال للأهلي أو الزمالك

وكيل إيريك تراورى يكشف موقف اللاعب من الانتقال للأهلي أو الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة