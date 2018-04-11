ضبط شركة تتداول أدوية مقلدة مجهولة المصدر فى الإسكندرية







الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية فى ضبط قضية غش تجارى كبرى بإحدى شركات الأدوية بالإسكندرية.

البداية كانت بشكوى من صاحبة إحدى الصيدليات الكائنة دائرة قسم أول الرمل ضد إحدى شركات الأدوية الكائنة دائرة القسم لقيامها بشراء أدوية مضاد حيوى من الشركة المشار إليها تبين أنها مغشوشة ومقلدة فأمر اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بسرعة فحص الشكوى.

وعلى الفور استهدف ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الشئون الصحية "إدارة تفتيش الصيادلة" ومفتشى التموين، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول الرمل مقر الشركة، وتم ضبط "م.ر.ع" 64 سنة المدير المسئول عن الشركة، وضُبط بمخزن الشركة "بدون ترخيص"60" نوعا من مختلف الأدوية مجهولة المصدر والمهربة وبعض الأدوية المدرجة بجدول المخدرات وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وبمواجهة المتهم أنكر علمه بكون الأدوية مغشوشة ومقلدة، وأكد أنه قام بشرائها من أحد الأشخاص بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة.

تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة مفتشى الصيادلة، وأوصت اللجنة بإعدام المضبوطات بعد العرض على النيابة لخطورتها على الصحة العامة، كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.