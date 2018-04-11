صور.. 11 خطوة لتحصين الماشية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى بورسعيد







بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور عاطف عيسى، مدير عام مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، إن المحافظة بدأت الحملة القومية الأولى لعام 2018 لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع أمس الثلاثاء .

وأكد "عيسى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عملية التحصين وتضاف إليها عمليتا التسجيل والترقيم تتم على عدة خطوات هى:

1- المرور على أماكن تجمعات الماشية كالقابوطى الجديد على سبيل المثال .

2- طرق الأبواب لأصحاب الماشية للسؤال عن تحصينها وتسجيلها وترقيمها .

3- يتم الكشف عن التسجيل والترقيم الخاص بالماشية .

4- فى حالة عدم تسجيل وترقيم الماشية يتم تسجيلها وترقيمها قبل التحصين .

5- يُسدد مبلغ 7 جنيهات عن كل ماشية يتم تسجيلها وترقيمها كرسوم مرة واحدة فقط.

6- يتم تحصين الماشية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع تحت جلد الرقبة فى جهتين مختلفتين .

7-التحصين يكون بـ"سرنجة" مستقلة لكل لقاح .

8-يُسدد صاحب الماشية 13.5 جنيه لكلا اللقاحين كرسوم .

9-يتم تغيير أسنان السرنجات الخاصة بتلقيح كل ماشية من حيوان لآخر .

10- الحيوان الذى يتم تسجيله وترقيمه فى الأذن يرجع ذلك بالفائدة على صاحبه فى حالة النفوق يتم صرف تعويض بشرط أن يكون قد حصن الحيوان بكل التحصينات اللازمة .

11-يتم حفظ اللقاحين فى البوكس المثلج بصحبة الطبيب البيطرى ولجنة التحصين .