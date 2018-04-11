صور.. 11 خطوة لتحصين الماشية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى بورسعيد

صور.. 11 خطوة لتحصين الماشية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى بورسعيدالأربعاء، 11 أبريل 2018 11:39 ص
تحصين الماشية
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قال الدكتور عاطف عيسى، مدير عام مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، إن المحافظة بدأت الحملة القومية الأولى لعام 2018 لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع أمس الثلاثاء .
وأكد "عيسى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عملية التحصين وتضاف إليها عمليتا التسجيل والترقيم تتم على عدة خطوات هى:
1- المرور على أماكن تجمعات الماشية كالقابوطى الجديد على سبيل المثال .
2- طرق الأبواب لأصحاب الماشية للسؤال عن تحصينها وتسجيلها وترقيمها .
3- يتم الكشف عن التسجيل والترقيم الخاص بالماشية .
4- فى حالة عدم تسجيل وترقيم الماشية يتم تسجيلها وترقيمها قبل التحصين .
5- يُسدد مبلغ 7 جنيهات عن كل ماشية يتم تسجيلها وترقيمها كرسوم مرة واحدة فقط.
6- يتم تحصين الماشية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع تحت جلد الرقبة فى جهتين مختلفتين .
7-التحصين يكون بـ"سرنجة" مستقلة لكل لقاح .
8-يُسدد صاحب الماشية 13.5 جنيه لكلا اللقاحين كرسوم .
9-يتم تغيير أسنان السرنجات الخاصة بتلقيح كل ماشية من حيوان لآخر .
10- الحيوان الذى يتم تسجيله وترقيمه فى الأذن يرجع ذلك بالفائدة على صاحبه فى حالة النفوق يتم صرف تعويض بشرط أن يكون قد حصن الحيوان بكل التحصينات اللازمة .
11-يتم حفظ اللقاحين فى البوكس المثلج بصحبة الطبيب البيطرى ولجنة التحصين .
تسجيل وترقيم بعض الماشية
سؤال اللجنة المختصة بالتحصين للأهالى
تحصين عدد من الماشية ببورسعيد
المرور على أصحاب الماشية بالقابوطى
الدكتور عاطف عيسى يتابع عمل لجنة التحصين
متابعة مديرية الطب البيطرى لعمليات التحصين
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