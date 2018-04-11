صور.. نائب وزير التعليم الفنى يتفقد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

تفقد الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى يرافقه رضا الرشيدى القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، والمهندس عصام سلام مدير عام التعليم الفنى ومسئولو إدارة التعليم الفنى بأقسامه المختلفة، مدرسة المياه والشرب والصرف الصحى.

الجيوشى تفقد المدرسة وأجرى عددا من اللقاءات مع الطلاب للتأكد من الحصول على القسط الوافى من التعليم الذى يساعدهم على مواجهة سوق العمل والحصول على الكفاءة الكاملة للعمل بعد التخرج.

جاء ذلك على خلفية زيارة الجيوشى للمنوفية لافتتاح المعرض السنوى لمنتجات التعليم الفنى تحت شعار "منتجات بلادنا بإيد ولادنا" والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بشبين الكوم، بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المنوفية ورضا الرشيدى القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء أسامه سعودى نائب مدير أمن المنوفية والمهندس عصام سلام مدير عام التعليم الفنى ومسئولى إدارة التعليم الفنى بأقسامه المختلفة.































