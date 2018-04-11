صور .. نائب وزير التربية والتعليم يفتتح معرض منتجات التعليم الفنى بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

أفتتح الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، يرافقة الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، واللواء أسامه سعودى مساعد مدير أمن المنوفية، المعرض السنوى لمنتجات التعليم الفنى بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بشبين الكوم، وبحضور رضا الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، القائم بأعمال وكيل الوزارة.

وتفقد الجيوشى ما يضمة المعرض من منتجات لكافة أقسام التعليم الفنى بالإدارات التعليمية بجميع مراكز ومدن المحافظة ومشاريع التخرج للطلاب، وتم تسليم جوائز للطلاب الفائزين فى الدورى التنافسى لأوائل الطلبة للعام الدراسى 2017 / 2018.

وأكد الجيوشى خلال جولتة التفقدية بالمعرض، على أهمية الاهتمام بمنتجات الطلاب وضرورة العمل على تطويرها وإثقال المواهب المختلفة من أجل النهوض بها، مؤكداً على أن الدولة تعمل نحو تطوير التعليم الفنى لما له من دور فعال فى توفير الأيدى العاملة التى يتطلبها سوق العمل.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار أن التعليم الفنى يعد قاطرة التنمية بما يمتلكة من إمكانيات لإعداد جيل قادرعلى إستكمال مسيرة التقدم الإقتصاى المنشود، ومن أجل النهوض بالوطن وتحقيق أهداف التقدم والنمو .



جانب من الافتتاح



جانب من جولة نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى



نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى أثناء جولته