video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. نائب وزير التربية والتعليم يفتتح معرض منتجات التعليم الفنى بالمنوفية

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:23 ص
صور .. نائب وزير التربية والتعليم يفتتح معرض منتجات التعليم الفنى بالمنوفية جولة نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى بمعرض المنتجات بشبين الكوم


المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

أفتتح الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، يرافقة الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، واللواء أسامه سعودى مساعد مدير أمن المنوفية، المعرض السنوى لمنتجات التعليم الفنى بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بشبين الكوم، وبحضور رضا الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، القائم بأعمال وكيل الوزارة.

وتفقد الجيوشى ما يضمة المعرض من منتجات لكافة أقسام التعليم الفنى بالإدارات التعليمية بجميع مراكز ومدن المحافظة ومشاريع التخرج للطلاب، وتم تسليم جوائز للطلاب الفائزين فى الدورى التنافسى لأوائل الطلبة للعام الدراسى 2017 / 2018.

وأكد الجيوشى خلال جولتة التفقدية بالمعرض، على أهمية الاهتمام بمنتجات الطلاب وضرورة العمل على تطويرها وإثقال المواهب المختلفة من أجل النهوض بها، مؤكداً على أن الدولة تعمل نحو تطوير التعليم الفنى لما له من دور فعال فى توفير الأيدى العاملة التى يتطلبها سوق العمل.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار أن التعليم الفنى يعد قاطرة التنمية بما يمتلكة من إمكانيات لإعداد جيل قادرعلى إستكمال مسيرة التقدم الإقتصاى المنشود، ومن أجل النهوض بالوطن وتحقيق أهداف التقدم والنمو . 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

جانب من الجولة
جانب من جولة نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى

 

نائب الوزير اثناء الافتتاح (1)
نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى أثناء جولته 

 

نائب الوزير اثناء الافتتاح (3)
نائب وزيرالتربية والتعليم للتعليم الفنى أثناء جولته
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. سكرتير عام المنوفية يستقبل نائب وزير التعليم للتعليم الفنى

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

نائب وزير التربية والتعليم

التعليم الفنى

معرض منتجات التعليم الفنى

شبين الكوم




لا تفوتك
معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة