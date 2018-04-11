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صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بمدينة بنها

الأربعاء، 11 أبريل 2018 02:10 م
صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بمدينة بنها مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية


القليوبية - نيفين طه
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شن اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة بمدينة بنها، شدد فيها غلى تيسير الحركة المرورية ورفع الإشغالات.

وأشار اللواء إيهاب خيرت إلى ضرورة اعتلاء المواطنين الأرصفة، حتى لا تعوق حركة المرور، كما أكد على ضبط الدراجات النارية والبخارية غير المرخصة، وكذلك السيارات.

كما نبه على رجال المرور بحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون.

مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية (1)
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية 
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية (2)
مدير أمن القليوبية خلال الحملة الأمنية 
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية (3)
جانب من الحملة الأمنية

 


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