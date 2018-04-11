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صور.. محكمة تعليمية لتأهيل الطلاب لممارسة الحياة القانونية بمؤتمر حقوق المنيا

الأربعاء، 11 أبريل 2018 02:24 م
صور.. محكمة تعليمية لتأهيل الطلاب لممارسة الحياة القانونية بمؤتمر حقوق المنيا محكمة تعليميه لتأهيل الطلاب لممارسة الحياة القانونية


المنيا - حسن عبد الغفار
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بدأت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الأول بكلية الحقوق جامعة المنيا، تحت عنوان "مواجهة الإرهاب بين الفكر والقانون" بتنفيذ نموذج للمحكمة التعليمية لتأهيل الطلاب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء فى الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى لتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة، حيث قام الطلاب بطرح بعض القضايا الحقيقية وقامت المحكمة بالحكم فيها.

 

وذلك بحضورالدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، ووزير التعليم العالى الأسبق ورئيس لجنة قطاع القانون، والدكتور أنس جعفر محافظ بنى سويف الأسبق واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية ومحافظ المنيا الأسبق، واللواء الدكتور محمد الغبارى مدير أكاديمية الدفاع الوطنى والسفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة منظمة المرأة العربية ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية الأسبق، والسفير محمود هريدى مساعد وزير الخارجية، كما سيناقش والدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق والدكتورة مها مدحت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتلفزيون المصري، والمستشار طه السعيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، والمستشار طارق العشماوى مدير إدارة القضاء العسكرى، والصحفى محمود بكرى رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع، والإذاعى عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية.

 

محكمة تعليميه لتأهيل الطلاب لممارسة الحياة القانونية (1)

محكمة تعليميه لتأهيل الطلاب لممارسة الحياة القانونية 

 

محكمة تعليميه لتأهيل الطلاب لممارسة الحياة القانونية (3)
محكمة تعليميه لتأهيل الطلاب لممارسة الحياة القانونية

 


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