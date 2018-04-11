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صور.. محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية ويوجه بالانتهاء منها قبل المصيف

الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:01 م
صور.. محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية ويوجه بالانتهاء منها قبل المصيف محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية


مطروح – حسن مشالي
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تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، عدداً من شوارع مدينة مرسى مطروح، للوقوف على حجم تنفيذ مشروعات البنية التحتية، المقرر الانتهاء منها خلال أسابيع، استعدادا لاستقبال موسم الصيف السياحى.

وأكد محافظ مطروح، خلال الجولة، أن جميع أعمال مد شبكات المرافق وشبكة الغاز الطبيعى التى كان مقرراً الانتهاء منها نهاية العام الجاري، سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تدشينه مدينة العلمين، بضرورة سرعة إنهاء توصيل الغاز الطبيعى لمدينة مرسى مطروح وعدم الانتظار لنهاية العام، مضيفاً بأن مجلس المدينة سيبدأ فى أعمال رصف الشوارع وتطويرها وتجميلها قيل موسم الصيف السياحي.

 وكشف أبو زيد، أن المحافظة ستشهد انطلاقة جديدة، لاستكمال ثورة البناء والتغيير، تواكبها خطة لتجديد واستكمال البينية التحتية من مشروعات خدمية على أرض الواقع، كمشروعات الكهرباء والطرق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها، مع تجديد شامل لمدن المحافظة، خاصة مدينة مرسى مطروح على أحدث الطرز العالمية، وإعادة تصميمها لتواكب وتحتل مكانتها السياحية والاستثمارية العالمية.

وقال أبو زيد: إن مشروعات الخطة الاستثمارية 2018 / 2019  بمبلغ 776,5 مليون جنيه، وهى تعد أكبر خطة استثمارية للمرة الثانية لمطروح على مستوى الجمهورية، وذلك لدعم قطاعات الكهرباء والرصف و القطاعات الأخرى، مضيفاً بأنه تم الاتفاق مع أكبر مكتب للتخطيط فى مصر، لإعادة تخطيط محافظة مطروح بالكامل من جديد، بمبلغ 2 مليون جنيه، حيث تم تخطيط 5 مراكز ومدن تخطيط كامل وتفصيلى حتى الآن، وهى مدن مرسى مطروح، والضبعة، والعلمين، وبراني، وجارى استكمال باقى مدن ومراكز المحافظة، مؤكدا أن مطروح فى قلب وعقل الرئيس السيسي.

 وأشار المحافظ إلى أن زيادة الخطة الاستثمارية للمحافظة، يعد ثقة كبير من الحكومة، وإيمانا منها بمستقبل المنطقة الواعد بتطوير البنية التحتية فى كافة القطاعات بالمحافظة، وخاصة بعد توقيع عقود المشروعات الاستثمارية العملاقة خلال الفترة الماضية، والتى ستحول المنطقة لمحور تنمية جديد لمصر به كافة المقومات الاستثمارية.

وطالب محافظ مطروح بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتخصصين،  لوضع تصور كامل لأعمال التجميل، بما يتفق والطبيعة السياحية والاستثمارية للمحافظة مع توافر  الدعم المالى اللازم، و مراعاة التوازن فى الرؤية من خلال دراسة عدة مقترحات، وشدد على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال التطوير وإعادة الشيء لأصله بجميع شوارع المحافظة نهاية الشهر الجاري.

 

 

محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية (1)
محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية

 

محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية (2)
محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية

 

محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية (3)
محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية

 

محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية (4)
محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية

 

محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية (5)
محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية

 

محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية (6)
محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية

 

 


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