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صور.. محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحتهم بنادى بنها ويكرم 200 طفل

الأربعاء، 11 أبريل 2018 05:27 م
صور.. محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحتهم بنادى بنها ويكرم 200 طفل محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحتهم بنادى بنها


القليوبية-نيفين طه
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احتفلت محافظة القليوبية بيوم اليتيم بإقامة احتفالية كبرى بنادى بنها الرياضى، بحضور اللواء محمود عشماوى لإدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام من كافة الأعمار.

حضر الاحتفالية مديرو المديريات وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية لتكريم عدد 200 طفل يتيم بعدد من المؤسسات والجمعيات وطلاب المدارس بالمحافظة.

وكلّف المحافظ، جميع أجهزة المحافظة بتوفير كافة احتياجات الأيتام، مضيفًا أنه يجب علينا أن نكون آباؤهم وعائلتهم التى توفر لهم كل الدعم والرعاية، وهذا واجب علينا، ليس اليوم فقط بل كل يوم، مشيرا إلى أن كل الأديان السماوية تدعو الناس لرعاية الايتام وحسن معاملتهم.

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات التى أدخلت البهجة والسرور على الأيتام، حيث بدأ بتلاوة القرآن الكريم، ثم قصيدة شعرية ألقتها إحدى الطالبات الموهوبات ثم فقرة استعراضية للفنون الشعبية من طلاب وطالبات مدارس القليوبية، وفقرة استعراضية تربوية قدمتها مؤسسة أحلى البلاد برئاسة إكرام خليل، وأثنى المحافظ وجميع الحضور على المستوى الرفيع للفقرات المقدَّمة التى أدخلت البهجة على قلوب الأطفال وتساهم فى تغير سلوكهم إلى الإيجابية والثقة بالنفس والتطلع إلى آفاق المستقبل المشرق لهم ولبلادهم مصر.

ووزع المحافظ الهدايا على الأطفال، معبرًا عن سعادته البالغة مقدما الشكر لكل الجهات التى اشتركت فى تنظيم الحفل لإسعاد الأطفال الأيتام بالمحافظة.

محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحتهم بنادى بنها (1)
 

 

محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحتهم بنادى بنها (2)
 

 

محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحتهم بنادى بنها (3)
 
 
محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحتهم بنادى بنها (4)
 

 

محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحتهم بنادى بنها (5)
 

 

محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحتهم بنادى بنها (6)
 

 

محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحتهم بنادى بنها (7)
 

 

محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحتهم بنادى بنها (8)
 

 

محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحتهم بنادى بنها (9)
 

 

محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحتهم بنادى بنها (10)
 

 

محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحتهم بنادى بنها (11)
 

 

محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحتهم بنادى بنها (12)
 

 


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