صور .. محافظ القليوبية يسلم 50 ألف جنيه لأسرة طالب سقط فى بالوعة الصرف الصحى







القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

قدم اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية،أوجه الدعم لأسرة الطالب مصطفى أحمد سعيد والذى توفى أثر سقوطه في بالوعة الصرف الصحى بالشارع الجديد بحى شرق شبرا الخيمة.

وتوجه عشماوى لمحل سكن الاسرة بحى شرق لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا ، حيث قدم للاسرة 50 الف جنيه ،معربا لهم عن خالص عزائه ومواساته فى المصاب الاليم وإستمع إلي مشاكلهم ومطالبهم وأمر بتنفيذها فورا.

وأكد عشماوى لأسرة المتوفى علي أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق فى الأمر،وسوف تعلن نتائج التحقيقات للرأى العام بمجرد الانتهاء من التحقيقات ومحاسبة المقصرين ، مشددا على أنه لا مكان لمقصر أومتخاذل فى عمله.



محافظ القليوبية وأسرة الطالب



محافظ القليوبية وأسرة الطالب



محافظ القليوبية وأسرة الطالب