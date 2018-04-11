صور.. محافظ الفيوم ومدير المحاربين القدماء يُكرمان أسر الشهداء والمصابين







الفيوم – رباب الجالي

شهد الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، فعاليات حفل تكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بالتنسيق مع المحافظة ضمن الاحتفالات بيوم الشهيد والمحارب القديم، بحضور اللواء السيد الغالي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء علاء يحيى نائب مدير أمن الفيوم،والعقيد محمد عزمي المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أمجد بهي الدين مدير مكتب جمعية المحاربين القدماء بالفيوم، والشيخ حسني أبوحبيب وكيل وزارة الأوقاف.

وفى كلمته أشار محافظ الفيوم،أنه اليوم بصدد الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم وهو يوم عزيز وغال علينا، نحتفل فيه بتكريم أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة، الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل أمن مصر واستقرارها، موضحاً أن الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويُجسد أسمي معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء تخليداً لذكراهم.

وقدم محافظ الفيوم تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، الذين ضرب أبناءهم أروع الأمثلة فى التضحية بأرواحهم من أجل رفعة الوطن والدفاع عن أراضيه، مؤكداً أن تكريم هؤلاء الأبطال يُعد تكريماً معنوياً لا يضاهي ما قدموه من أجل مصرنا الحبيبة، مشيراً أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لأسر الشهداء.

ومن جانبه، أشار مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم تأكيدًا على أن جميع أفراد القوات المسلحة بدءًا من القائد العام للقوات المسلحة حتى أحدث جندي يتمنون الشهادة، حيث أن الفريق أول عبد المنعم رياض ضرب أروع مثل على ذلك رغم أنه كان رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت إلا أنه كان دائمًا في الصفوف الأمامية، مؤكداً أن نيل الشهادة شرف لكل رجال القوات المسلحة يتسابق الجميع لنيله.

وأضاف أن جمعية المحاربين القدماء هي الجهة الأساسية لرعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقدم لهم كل الدعم والمساندة، مشيراً أنه تم إنشاء صندوق تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية لتقديم العديد من المزايا لأسر الشهداء والمصابين، وقدم مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خالص شكره للسيد محافظ الفيوم على ما يبذله من جهد فى تحقيق مطالب أسر الشهداء.

وفى الختام قام محافظ الفيوم ومدير جمعية المحاربين القدماء بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية ومنحهم الهديا العينية والمساعدات المادية.



محافظ الفيوم ومدير المحاربين القدماء يُكرمان أسر الشهداء



محافظ الفيوم ومدير المحاربين القدماء يُكرمان أسر الشهداء



محافظ الفيوم ومدير المحاربين القدماء يُكرمان أسر الشهداء