صور .. محافظ الغربية يشارك فى الاحتفال بيوم اليتيم العربى 2018







الغربية - محمد طارق

شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية،حفل يوم اليتيم العربي 2018 الذى نظمته جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، تحت رعايته بحديقة الطفل بطنطا.

وشارك فى الحفل أكثر من 800 طفل يتيم وتم تكريم 11 طفل يتيم متفوق علميا ومن ذوى القدرات الخاصة،و11من الامهات المثليات منهم أم لشهيد وزوجة شهيد على مستوى المحافظة وشمل فنية ومسابقات ثقافية ورياضية ويوم ترفيهي للأطفال الأيتام.

وخلال الحفل قدم محافظ الغربية الشكر لجمعية الاورمان للاهتمامها بالاعمال الخيرية، والاحتفال بالأيتام الذي يعطيهم دفعة قوية في حياتهم ويشجعهم على التفوق الدارسى.

كما أكد أيضا محافظ الغربية خلال كلمته على اهتمام الدولة بالأطفال اليتامى وتقديم كل الدعم لهم ورسم البسمة على وجوههم وتحفيزهم على التفوق الدائم فى حياتهم الدراسية.

حضر الحفل اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة وتغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية والعقيد صلاح حسن المستشار العسكرى بالمحافظة والمهندس فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا ومحمد متولى رئيس حى أول طنطا والمهندس أشرف هيكل رئيس حى ثان طنطا والعقيد عصام أحمد مدير جمعية الاورمان بالغربية .



محافظ الغربية يشارك فى الاحتفال بيوم اليتيم



محافظ الغربية يشارك فى الاحتفال بيوم اليتيم



محافظ الغربية يشارك فى الاحتفال بيوم اليتيم



محافظ الغربية يشارك فى الاحتفال بيوم اليتيم



محافظ الغربية يشارك فى الاحتفال بيوم اليتيم