صور.. مأساة عم عمرو: "نفسى أكمل علاجى علشان أصرف على عيالى وأسدد ديونى"







كتب ــ الأمير نصرى

فى شقة صغيرة متواضعة، بـ34 شارع العروبة متفرع من شارع خاتم المرسلين - العمرانية – الجيزة، يقيم عامل طريح الفراش لا يقوى على الحركة بعد إصابته بجلطة على المخ أثرت على ذراعه وقدمه اليسرى.

قال عم عمرو على أحمد على سلامة: "أصبت بجلطة على المخ أثرت على يدى وقدمى اليسرى، وذلك منذ عام ونصف، حيث كنت أعمل باليومية على باب الله، وبدأت المأساة عندما ذهبت لعدد من الأطباء بقصر العينى وأجريت أشعة وصرفت علاج بحوالى 1500 جنيه، ثم ذهبت لطبيب خاص بـ300 جنيه، وأخذت علاجا فى الشهر بـ2500 جنيه، ثم توقفت عن أخذ العلاج لعدم قدرتى على شرائه، ولكنى اشتريت علاجا "سد خانة" على قدر استطاعتى بـ500 جنيه.

وتابع، أقوم بعمل 12 جلسة علاج طبيعى فى الشهر، تكلفة الجلسة الواحدة 50 جنيها، بالإضافة إلى أجرة التاكسى التى لا أستطيع دفعها بعد أن أقعدنى المرض فى منزلى، حيث إننى عائل الأسرة وأبنائى الثلاثة "محمد، ويوسف وفاطمة" فى مراحل التعليم المختلفة، وأحصل على مبلغ 450 جنيها من التضامن الاجتماعى لا يغطى تكلفة علاجى، غير إننى مديون للكهرباء.

وقال : "أناشد وزير الصحة استكمال علاجى، حتى أتمكن من سداد ديونى وتلبية متطلبات أولادى، وتوفير إعانة تعيننى على المعيشة، للتواصل مع الحالة ت / 01115735413"



علاج



عمرو على أحمد على سلامة