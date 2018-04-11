صور.. قافلة طبية من معهد الكبد القومى بالمنوفية بزاوية الناعورة







المنوفية – محمود شاكر

نظم معهد الكبد القومى قافلة طبية إلى قرية زاوية الناعورة التابهة لمركز الشهداء بالمنوفية للكشف والتحليل عن فيرس سى، برعاية وحضور الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومى بالجامعة.

بدأ رئيس الجامعة كلمته بشكر أهالى القرية لمشاركتهم وتواجدهم بأعدادكبيرة وتوفير مكان لأخذ العينات، موصيا الأمهات بضرورة تربية أطفالهم من الصغر وتعليمهم وزرع القيم والأخلاق والعادات الصحية والغذائية السليمة لتجنب الإصابة بالأمراض، مؤكدا أن هذه القافلة تأتى فى إطار حملة قرية خالية من فيرس سى ودور الجامعة فى الإكتشاف المبكر للفيرس وتقديم العلاج المجانى للمصابين، مؤكدا على نجاح الدولة فى إنتاج علاج فيرس سى يحقق نسبة شفاء تصل إلى 100%، ووعد أهالى القرية بتنظيم قافلة متكاملة تضم كافة التخصصات الطبية والبيطرية والتربوية خدمة لأهالى القرية.

وأشار قرمان إلى أن القافلة ضمن سلسلة الخدمات المجتمعية التى تقدمها الجامعة عامة وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خاصة، وذلك ضمن توجه الدولة للقضاء على فيروس سى ودعوة رئيس الجمهورية لإعلان مصر خالية من فيروس سى مشيدا بالتجربة المصرية التى تبنتها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف عميد معهد الكبد أنه تم أخذ عينات من أهالى القرية بداية من سن 18 عام ومافوقها والتسجيل بصورة البطاقة فقط ووصلت عدد العينات حتى الآن إلى أكثر من 500 عينة ولازالت القافلة مستمرة حتى نهاية اليوم ومن تثبت إصابته يتم صرف العلاج مجانى له على نفقة الدولة.

وأضافت الدكتورة سميرة عزت وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة قامت أيضا بعمل ندوة توعوية عن فيرس سى وكيفية الوقاية منه وكيفية وقاية المصابين من مضاعفات المرض وحماية أسرة المصاب والمجتمع من إنتقال المرض إليهم، حاضر فى الندوة الدكتورة هند قورة بقسم الوبائيات وطب الوقاية.



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