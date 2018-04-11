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صور.. تأجيل جلسات التشاور لإقامة محطة معالجة نفايات البترول بإدكو ورشيد

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:35 م
صور.. تأجيل جلسات التشاور لإقامة محطة معالجة نفايات البترول بإدكو ورشيد المهندسة ناديه عبده محافظ البحيرة


البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة إرجاء جلسة التشاور المجتمعى لمشروع إقامة محطة معالجة المياه المصاحبة لإنتاج البترول والغاز الطبيعى بمركزى إدكو ورشيد، لحين ورود الدراسات البيئية الموثقة والتى سوف تجريها جامعة الإسكندرية للوقوف على معرفة الأثر البيئى للمشروع.

 

كما أكدت محافظ البحيرة على انحيازها الكامل لصالح المواطنين وحرصها على عدم تعرضهم أو تعرض محيطهم البيئى لأى أضرار تنتج عن مثل هذه المشروعات التى قد تؤثر على البيئة أو مصادر الثروة الزراعية أو السمكية لهم.

 

جاء ذلك خلال عقد جلسة التشاور المجتمعى مع مواطنى رشيد وادكو والتى نظمتها شركة "سيسكو" للخدمات البترولية والتعدينية التى بصدد إنشاء محطة لمعالجة المياه المصاحبة لإنتاج شركات البترول والغاز الطبيعى القائمة بنطاق مركزى إدكو ورشيد على مساحة ثلاثة أفدنة بحوض الرمال المجاور لتلك الشركات.

 

شارك فى الجلسة اللواء علاء يوسف مدير فرع هيئة الرقابة الادارية واللواء جمال متولى مساعد مدير الأمن واللواء هانى زكى عمر رئيس مجلس إدارة شركة "سيسكو" وحازم الأشمونى السكرتير العام المساعد ومحمد زين الدين ومحمد عباسى عضوا مجلس النواب بإدكو ورشيد وجمع كبير من مسؤلى البيئة واساتذة جامعة دمنهور.

 

وكانت جلسة التشاور المجتمعى لإنشاء محطة معالجة المياه الملوثة بمنطقة أدكو التى عقدتها شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية بديوان عام محافظة البحيرة قد شهدت مشادات عنيفه بين أهالى وأعضاء مجلس النواب عن دائرتى إدكو ورشيد.

 

وأكد أهالى منطقة إدكو الساحلية على البحر المتوسط رفضهم التام لإنشاء محطة معالجة النفايات البترولية لضررها البالغ على البيئة وصحة المواطنين.

 

ورفع المشاركون اللافتات المنددة بالمشروع والتى دون عليها "لا لإنشاء المحطة على أرض إدكو، لا لتدمير إدكو"، مما اضطر المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة لمغادرة القاعة وتأجيل جلسات التشاور وسط حالة من الهرج والمرج.

 

 

1 جلسات الحوار المجتمعى بالبحيرة
 جلسات الحوار المجتمعى بالبحيرة

 

2 جانب من الحوار المجتمعى بالبحيرة
 جانب من الحوار المجتمعى بالبحيرة

 

2 محافظ البحيرة خلال جلسة الحوار المجتمعى
 محافظ البحيرة خلال جلسة الحوار المجتمعى

 

3 جلسة الحوار المجتمعى بالبحيرة
 جلسة الحوار المجتمعى بالبحيرة

 

اهالى ادكو يعترضون على انشاء محطة المعالجه
اهالى ادكو يعترضون على انشاء محطة المعالجه

 


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