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صور .. الملحق الثقافى الكويتى تزور جامعة كفر الشيخ

الأربعاء، 11 أبريل 2018 05:54 م
صور .. الملحق الثقافى الكويتى تزور جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ والملحق الثقافي الكويتي


كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبل الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ،الدكتورة مريم أحمد المذكور،الملحق الثقافى لدولة الكويت بالقاهرة والوفد المرافق لها،وناقشا سبل تطوير علاقات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصلحة الطلاب.

وناقش رئيس الجامعة، والملحق الثقافى، سبل الارتقاء بالخدمات الأكاديمية المقدمة للطلبة الكويتين، والإطمئنان على أوضاع الطلبة الكويتيين في الجامعة والفرص التى تتيحها الجامعة لهم وكيفية تذليل التحديات الدراسية أمامهم. 

وأعرب القمرى عن سعادته بهذه الزيارة كونها من أشقاء تربطهم علاقات قوية مع جمهورية مصر العربية، موضحاً أن هذه الزيارة تأتى فى إطار دعم العلاقات الثقافية والتعليمية وتعزيز سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين، خاصةً أن الجامعة تسعى لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجامعات العربية وبالأخص في مجال البحث العلمي، ومشيراً إلى آخر المستجدات والتطورات بالجامعة والتي يمكن للطلاب الكويتيين الاستفادة منها أيضاً.

 وأشارت الدكتورة مريم المذكور بالمستوى المتميّز الذي وصلت إليه جامعة كفرالشيخ من بنية تحتية متميزة ومقومات مادية وبشرية، ومستشفى جامعي يضاهي المستشفيات العالمية، مؤكدة أن جامعة كفرالشيخ في طريقها لتصبح جامعة عالمية ومنارة للعلم في الشرق الأوسط بأكمله معبرةً عن تقديرها لما رأته من إمكانات وتجهيزات ووسائل علمية بالمعامل المختلفة بالجامعة.

وأضافت المذكور، إن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات بين الجامعتين، لما تتمتع به جامعة كفر الشيخ من سمعة دولية طيبة، فضلا عن حسن معاملة الطلاب الوافدين وهذا ما لمسناه خلال الأحاديث المختلفة مع طلابنا، خاصة وأن 50% من الطلاب الوافدين للجامعة من الكويت، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع عددا من بروتوكولات التعاون التي تعزز الجانب الثقافي بين الجامعتين ، مشيدة بمنشآت جامعة كفر الشيخ وكلياتها الجديدة خلال تفقدها عددا من الكليات، فيما أكدت على تقدم الجامعة في مجال علم النانو تكنولوجي الذي اتبعته الجامعة.

1- رئيس جامعة كفر الشيخ والملحق الثقافي الكويتي
 رئيس جامعة كفر الشيخ والملحق الثقافي الكويتي
 
2- زيرة تفقديه لرئيس الجامعه والملحق الثقافي
 زيارة تفقديه لرئيس الجامعه والملحق الثقافي
3- جانب من الزيارة
 جانب من الزيارة
4- بكلية الصيدلة
 بكلية الصيدلة

 


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