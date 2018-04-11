صور.. الرئيس الفرنسى يقيم مأدبة عشاء للأمير محمد بن سلمان وسعد الحريرى

صور.. الرئيس الفرنسى يقيم مأدبة عشاء للأمير محمد بن سلمان وسعد الحريرىالأربعاء، 11 أبريل 2018 04:09 ص
الأمير محمد بن سلمان والحريري و ماكرون في الإليزيه
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أقام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، فى قصر الإليزيه فى العاصمة الفرنسية باريس مأدبة عشاء تكريما للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى بحضور رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى .
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" حضر مأدبة العشاء أعضاء الوفد الرسمى والمرافق لسمو ولى العهد وكبار المسؤولين فى الحكومة الفرنسية.
الحريري وماكرون وبن سلمان
الرئيس الفرنسي يتحدث مع محمد بن سلمان
سعد الحريري والأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي مع ماكرون في قصر الإليزيه
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