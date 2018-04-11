صور.. افتتاح معرض للآثار العربية يضم 23 قطعة بجزيرة إلفنتين بأسوان







أسوان - عبد الله صلاح

افتتحت وزارة الآثار متمثلة فى منطقة آثار أسوان، بالتعاون مع البعثة الأثرية الألمانية، المعرض المؤقت للآثار العربية بجزيرة إلفنتين بمدينة أسوان، اليوم الأربعاء.

حضر الافتتاح الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، مصطفى أحمد مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بمصر العليا، وعبد السلام حسن مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بأسوان، وعبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والدكتور أحمد صالح، مدير آثار أسوان، ومدير المعهد الألمانى بالقاهرة "زادن ماير"، ورئيسة البعثة الألمانية بأسوان "يوحنا زيجل".

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار أن الاكتشافات التى تم العثور عليها عبارة عن ألف قطعة أوستراكا وهى عبارة عن قطع كسارات فخارية، من بينها 300 قطعة ذات أهمية، وتم الاستعانة بـ23 قطعة منهم لوضعها فى المعرض المؤقت بجزيرة إلفنتين حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وعودتها مرة أخرى للمخازن.



البعثة الألمانية



الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار



جانب من افتتاح المعرض



جانب من المعروضات الأثرية



عروضات جزيرة إلفنتين



مساعد وزير الآثار وصحفى اليوم السابع