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شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية تعدل مسار رحلاتها تفاديا للتحليق فوق سوريا

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:22 م
شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية تعدل مسار رحلاتها تفاديا للتحليق فوق سوريا الطيران اللبنانى


كتب أيمن رمضان
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عدلت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية مسار بعض رحلاتها إلى أوروبا والخليج العربى تفاديا للتحليق فوق الأراضى السورية، جاء ذلك وفق شريط الأخبار العاجلة لفضائية "سكاى نيوز"،عربية.

 قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها عدلت مسارات رحلاتها المتجهة أساسا الى بيروت وتل أبيب، وذلك بعد تحذير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران من احتمال شن غارات على سوريا.

وأوضحت الشركة "أن إير فرنس اخذت فى الاعتبار معلومات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وعدلت خطط رحلاتها على الخطوط المعنية أساسا بيروت وتل ابيب" مضيفة أن "إدارة السلامة فى الشركة تتابع من كثب تطور الأحداث".


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