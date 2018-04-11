شركة تشييد إسرائيلية: الفلسطينيون قد يسحقون الجدار الفاصل مع غزة فى 30 ثانية







غزة (أ ش أ)

أعلنت الشركة الإسرائيلية التى شيدت الجدار العازل الذى يفصل بين قطاع غزة وبين إسرائيل، أن آلاف الفلسطينيين الذين يسيرون على حدود قطاع غزة باتجاه الجدار الذى يبلغ ارتفاعه عشرة أقدام، قد يسحقونه .

وقال سار كورش، الرئيس التنفيذى لشركة ماجال سيكيوريتى سيستمز ليمتد، وفق ما نقلته شبكة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية، أن "الأمر سيستغرق 30 ثانية تقريبا للعبور".

وأضاف أنه "لم يتم بناء هذا السور لصد أعمال الشغب كما تراه الآن.. لقد تم بناؤه لإعطاء إشارة فى وقتها إذا كان أحدهم يحاول عبور الحدود".

وتقول إسرائيل إنها ستعزز الجدار بالدبابات والطائرات بدون طيار والقناصة، وتقنيات التشتيت الجماعى تحسبا لاقتحام جماعى للجدار فى احتجاج "مسيرة العودة" فى 15 مايو المقبل .