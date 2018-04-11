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الأربعاء، 11 أبريل 2018 05:03 م
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روسيا: عينات موقع الهجوم الكيماوى المزعوم فى سوريا لم تظهر أى مواد سامة

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:20 م
روسيا: عينات موقع الهجوم الكيماوى المزعوم فى سوريا لم تظهر أى مواد سامة سوريا


رويترز
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أعلن الجيش الروسى الأربعاء أن موسكو ستنشر اعتبارا من الخميس شرطتها العسكرية فى مدينة دوما السورية، آخر معقل سابق للفصائل المعارضة فى الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وقال الجنرال فيكتور بوزنيخير فى مؤتمر صحفى أن "وحدة من الشرطة العسكرية الروسية ستنتشر اعتبارا من الغد فى مدينة دوما لضمان الأمن وحفظ النظام وتنظيم المساعدة للسكان المحليين".

وأكد الجيش الروسى أن العينات المأخوذة من موقع الهجوم الكيماوى المزعوم فى سوريا لم تظهر أى مواد سامة.
 
وأوضحت وكالة تاس نقلا عن الجيش الروسى أن الهجوم الكيماوى المزعوم فى دوما اختلقته جماعة الخوذ البيضاء.

 


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