روسيا: عينات موقع الهجوم الكيماوى المزعوم فى سوريا لم تظهر أى مواد سامة

روسيا: عينات موقع الهجوم الكيماوى المزعوم فى سوريا لم تظهر أى مواد سامةالأربعاء، 11 أبريل 2018 04:20 م
سوريا
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أعلن الجيش الروسى الأربعاء أن موسكو ستنشر اعتبارا من الخميس شرطتها العسكرية فى مدينة دوما السورية، آخر معقل سابق للفصائل المعارضة فى الغوطة الشرقية قرب دمشق.
وقال الجنرال فيكتور بوزنيخير فى مؤتمر صحفى أن "وحدة من الشرطة العسكرية الروسية ستنتشر اعتبارا من الغد فى مدينة دوما لضمان الأمن وحفظ النظام وتنظيم المساعدة للسكان المحليين".
وأكد الجيش الروسى أن العينات المأخوذة من موقع الهجوم الكيماوى المزعوم فى سوريا لم تظهر أى مواد سامة.
وأوضحت وكالة تاس نقلا عن الجيش الروسى أن الهجوم الكيماوى المزعوم فى دوما اختلقته جماعة الخوذ البيضاء.
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