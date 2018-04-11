روسيا: عينات موقع الهجوم الكيماوى المزعوم فى سوريا لم تظهر أى مواد سامة

رويترز

أعلن الجيش الروسى الأربعاء أن موسكو ستنشر اعتبارا من الخميس شرطتها العسكرية فى مدينة دوما السورية، آخر معقل سابق للفصائل المعارضة فى الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وقال الجنرال فيكتور بوزنيخير فى مؤتمر صحفى أن "وحدة من الشرطة العسكرية الروسية ستنتشر اعتبارا من الغد فى مدينة دوما لضمان الأمن وحفظ النظام وتنظيم المساعدة للسكان المحليين".