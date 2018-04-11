رئيس جامعة طنطا يشارك فى مؤتمر الحزام والطريق بالصين‎

رئيس جامعة طنطا يشارك فى مؤتمر الحزام والطريق بالصينالأربعاء، 11 أبريل 2018 02:52 م
الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا
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قال الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا،إنه شارك فى فعاليات المؤتمر الذى تستضيفة جامعة Lanzhou الصينية بعنوانBelt and Road، والذى تنظمه منظمة اليونسكو بالتعاون مع وزارة التعليم الصينية فى الفترة من 8 إلى 11 إبريل الجارى، حيث يشارك بالمؤتمر جامعات طنطا، وبنها ، وكفر الشيخ،بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار سبع فى بيان له اليوم إلى أهمية مشاركة جامعة طنطا بفاعليات المؤتمر بهدف مناقشة تحديات الشباب وتنمية قدراتهم، وتنمية التبادل الطلابى بين الجامعات وبعضها البعض،مضيفاً أن مبادرة الحزام والطريق فكرة صينية تعود فرصها وثمارها بالنفع على العالم باعتبارها أوسع منصة للتعاون الدولى تتماشى مع اتجاه العولمة الاقتصادية وتفيد سائر شعوبنا بشكل أفضل.
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