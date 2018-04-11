video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس أركان الجيش الجزائرى يتفقد موقع تحطم الطائرة العسكرية

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:54 ص
رئيس أركان الجيش الجزائرى يتفقد موقع تحطم الطائرة العسكرية الجيش الجزائرى ـ صورة أرشيفة


الجزائر (أ ش أ)
إضافة تعليق

تفقد نائب وزيرالدفاع الوطنى رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء موقع تحطم طائرة النقل العسكرية بمحيط القاعدة الجوية (لبوفاريك) للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التى يتطلبها الموقف، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية.

وذكر بيان الوزارة، الذى أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، "أن طائرة نقل عسكرية تحطمت صباح اليوم الموافق 11 أبريل 2018 بمحيط القاعدة الجوية (لبوفاريك) وداخل حقل زراعى خال من السكان أثناء رحلة من بوفاريك-تندوف-بشار".

وأفاد البيان بأن الفريق قايد صالح قطع زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية وتوجه فورا إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر وأمر بتشكيل لجنة تحقيق فورى للوقوف على ملابسات الحادث، كما تقدم بخالص تعازيه لعائلات الضحايا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجزائر.. وسائل إعلام تنشر صورة جثث ضحايا الطائرة المنكوبة

فيديو جديد لتحطم الطائرة العسكرية فى الجزائر ومصرع مستقليها

طائرة الجزائر .. خبير طيران: الطائرة المنكوبة تتميز بمواصفات عالية ومتطورة للغاية

الجزائر .. رئيس الأركان الجزائرى يأمر بفتح تحقيق فى حادث الطائرة العسكرية

الجزائر ..الحماية المدنية: مصرع 105 جندى فى حادث سقوط الطائرة العسكرية

الجزائر اليوم

طائرة الجزائر

الطائرة الجزائرية

سقوط طائرة الجزائر

حادث طائرة الجزائر

الطائرة العسكرية الجزائرية




لا تفوتك
معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة