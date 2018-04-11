رئيس أركان الجيش الجزائرى يتفقد موقع تحطم الطائرة العسكرية







الجزائر (أ ش أ)

تفقد نائب وزيرالدفاع الوطنى رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء موقع تحطم طائرة النقل العسكرية بمحيط القاعدة الجوية (لبوفاريك) للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التى يتطلبها الموقف، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية.

وذكر بيان الوزارة، الذى أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، "أن طائرة نقل عسكرية تحطمت صباح اليوم الموافق 11 أبريل 2018 بمحيط القاعدة الجوية (لبوفاريك) وداخل حقل زراعى خال من السكان أثناء رحلة من بوفاريك-تندوف-بشار".

وأفاد البيان بأن الفريق قايد صالح قطع زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية وتوجه فورا إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر وأمر بتشكيل لجنة تحقيق فورى للوقوف على ملابسات الحادث، كما تقدم بخالص تعازيه لعائلات الضحايا.