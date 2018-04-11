رئاسة مركز الخارجة تنفذ 118 قرار إزالة ومخالفة سرقة مياه







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذت رئاسة مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد 10 قرارات إزالة لمنازل آيلة للسقوط و6 قرارات إزالة لتعديات بالزارعة والبناء على أراضى أملاك دولة، كما تم تحرير 84 محضرًا لمستخدمى مياه الشرب فى أغراض الزراعة بأحياء المدينة و8 مخالفات سرقة مياه شرب بدون تركيب عدادات للمياه.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز فى بيان له، إنه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة لمنازل ومنشآت آيلة للسقوط وتمثل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين فى مناطق الخارجة القديمة والسبط والسوق القديم وعين الدار والشيخ بالمدينة كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة فى حملات مشتركة مع قوات الأمن على مساحة 5 أفدنة و12 قيراطا بالزراعة وتعديات على مساحة 1945 مترا مربعا بالبناء.