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حملة مكبرة لإدارة المرافق بالدقهلية لإزالة الإشغالات

الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:56 م
حملة مكبرة لإدارة المرافق بالدقهلية لإزالة الإشغالات حملة إزالة -أرشيفية


الدقهلية ـ محمد حيزة
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شنت إدارة شرطة المرافق، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على الشوارع الرئيسية بمدينة طلخا، وذلك لإزالة الإشغالات بالشوارع والتى تعيق الحركة، وتسبب الزحام.

وتمكنت الحملة من تحرير 1769 محضرا للباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية، المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وتم ضبط 1379 مضبوطات متنوعة، بين كراسى، وفتارين، ومظلات، وأكشاك، وعربات يد، وحوامل، ومانيكنات ملابس، وتم إيداعها فى مخازن مركز ومدينة طلخا، وضبط 14 كافيه بدون ترخيص.

واستهدفت الحملة عدد من الشوارع الرئيسة بتعليمات اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، وترأس الحملة العقيد وائل الشربينى مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد خالد دويدار رئيس مباحث المرافق، والرائد أمير الطنبولى وكيل إدارة المرافق.

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