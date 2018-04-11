حريق هائل بمزرعة بطوخ يسفر عن نفوق 1000 أرنب







القليوبية - نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق هائل شب بمزرعة لتربية الأرانب بدائرة مركز طوخ، نتج عن الحريق نفوق 1000 أرنب، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغا بنشوب حريق بمزرعة بناحية كفر النخلة، دائرة المركز.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، للمناطق المجاورة.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة لتربية الأرانب مكونة من طابق واحد مساحتها 4 قراريط مبنية بالطوب الأبيض، ومسقوفة بالأخشاب والبوص ملك "مصطفى.ف" 58 سنة، وأتت النيران على سقف المزرعة بالكامل، ونتج عن الحريق نفوق 1000 أرنب أعمار مختلفة، دون حدوث إصابات بين الأشخاص.

وبسؤال مالك المزرعة، قرر بقيام "محمد. س" 20 سنة عاطل، و"أحمد. ع" 23 سنة عامل، بإلقاء زجاجات المولوتوف على سقف المزرعة ملكه، ما أدى لنشوب الحريق، وعلل ذلك لاعتقادهم بمجاملته أحد أقاربه أثناء تدخله لحل خلاف بينهم .

أخطرت الإدارة البيطريه بطوخ لاتخاذ شئونها حيال الأرانب النافقة، وتم التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها.

تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهم الثانى، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، وطلقه من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب بالواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول وآخرين.

فى وقت لاحق ونظراً للملاحقات الأمنية للمتهمين الهاربين، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وكل من "محمود. ع" 18 سنه، و"محمد.ا" 17 سنه طالب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم المضبوط، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه وضبط المتهمين الهاربين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5125 ادارى مركز طوخ لسنة 2018م، وتولت النيابة التحقيق.