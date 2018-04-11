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حريق داخل ضريح سيدى يعقوب بالإسكندرية والحماية المدنية تسيطر عليه

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:53 ص
حريق داخل ضريح سيدى يعقوب بالإسكندرية والحماية المدنية تسيطر عليه حريق - أرشيفية


الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب داخل ضريح سيدى يعقوب بن عبد الرحمن بطريق الحرية، وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية إخطارا بالواقعة وانتقل مأمور وضباط قسم العطارين وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.
 
وبالفحص تبين أن الضريح مساحته 25 مترا مربعا، ونشوب الحريق بكمية من مخلفات الورق الكرتون والأخشاب داخل الضريح، دون حدوث إصابات أو تلفيات، وبسؤال المُبلغ أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة للضريح، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

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