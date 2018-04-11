تكريم 149 طالبا بمناسبة يوم اليتيم بدمياط







دمياط - عبده عبد البارى

أقامت إدارة السرو التعليمية بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بمناسبة يوم اليتيم، وذلك تحت عنوان يوم الوفاء، حيث تم توزيع هدايا نقدية على 149 طالبا وطالبة.

جاءت الاحتفالية بحضور سامية المى مديرة إدارة السرو التعليمية وسميرالجمل وكيل الإدارة وجمال عيسى المديرالتنفيذى للجمعية الخيرية بالسرو والمهندس وليد صلاح التمامى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالسرو.