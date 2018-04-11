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الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:24 ص
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تغيير قواعد التحليق فى البحر المتوسط بسبب ضربات محتملة ضد سوريا

الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:25 ص
تغيير قواعد التحليق فى البحر المتوسط بسبب ضربات محتملة ضد سوريا طائرة - أرشيفية


(أ ش أ)
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ذكرت قناة (روسيا اليوم) أن شركات الطيران التى تنفذ رحلات جوية فوق البحر الأبيض المتوسط تلقت إبلاغا باحتمال تغيير قواعد التحليق هناك بسبب ضربات صاروخية ممكنة على سوريا.

ونقلت (روسيا اليوم) عمن وصفته بـ"مصدر مطلع" رفض الكشف عن نفسه، قوله إن مركز إدارة العمليات فى بروكسل أبلغ شركات الطيران باحتمال وجود ضرورة للمراجعة الإضافية لمسارات الطائرات والممرات الجوية فى منطقة البحر الأبيض المتوسط بسبب إمكانية تصعيد النزاع فى سوريا وتوجيه ضربات على أهداف برية.

ولفتت القناة المصدر أنه من المحتمل أن يجرى خلال الساعات الـ72 المقبلة توجيه ضربات صاروخية إلى أهداف فى سوريا، مشددا على أن هذه الإمكانية بمثابة تهديد محتمل للطيران المدني.

 


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