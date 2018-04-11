تغيير قواعد التحليق فى البحر المتوسط بسبب ضربات محتملة ضد سوريا

تغيير قواعد التحليق فى البحر المتوسط بسبب ضربات محتملة ضد سورياالأربعاء، 11 أبريل 2018 01:25 ص
طائرة - أرشيفية
إضافة تعليق
ذكرت قناة (روسيا اليوم) أن شركات الطيران التى تنفذ رحلات جوية فوق البحر الأبيض المتوسط تلقت إبلاغا باحتمال تغيير قواعد التحليق هناك بسبب ضربات صاروخية ممكنة على سوريا.
ونقلت (روسيا اليوم) عمن وصفته بـ"مصدر مطلع" رفض الكشف عن نفسه، قوله إن مركز إدارة العمليات فى بروكسل أبلغ شركات الطيران باحتمال وجود ضرورة للمراجعة الإضافية لمسارات الطائرات والممرات الجوية فى منطقة البحر الأبيض المتوسط بسبب إمكانية تصعيد النزاع فى سوريا وتوجيه ضربات على أهداف برية.
ولفتت القناة المصدر أنه من المحتمل أن يجرى خلال الساعات الـ72 المقبلة توجيه ضربات صاروخية إلى أهداف فى سوريا، مشددا على أن هذه الإمكانية بمثابة تهديد محتمل للطيران المدني.
إضافة تعليق
الحرس يعود للأضواء.. الفريق العسكرى يودع دورى المظاليم بعد 700 يوم.. سامى قمصان قائد السفينة العسكرى.. "خماسية" الزمالك أفضل نتائج الفريق بالدورى.. و3 بطولات تزين تاريخ الفريق الصاعد حديثا للممتاز
مارك زوكربيرج أمام الكونجرس.. أسئلة ينتظر العالم من مؤسس فيس بوك الإجابة عليها.. كم عدد التطبيقات التى اخترقت بيانات مستخدمي موقع التواصل؟ وما هو مفهوم الخصوصية بالموقع؟ وهل يعترف مارك بوجود "خط أحمر"؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة