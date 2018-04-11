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لزيادة الإنتاج السمكى..

تعرف على موعد إغلاق بحيرة ناصر أمام حركة الصيد.. صور

الأربعاء، 11 أبريل 2018 12:17 ص
تعرف على موعد إغلاق بحيرة ناصر أمام حركة الصيد.. صور اجتماع المحافظ والقيادات الأمنية والصيادين


أسوان – عبد الله صلاح
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أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، عن أنه تقرر غلق بحيرة ناصر للعام السمكى الحالى أمام كافة أنشطة وأعمال الصيد في الفترة من 15 إبريل الجارى وحتى الأول من يونيو القادم ، مع السماح للصيادين بإنزال معدات الصيد لمسطح البحيرة فى 25 مايو القادم.

وأشار اللواء مجدى حجازى، فى تصريحاته خلال انعقاد الاجتماع الدورى للجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر، إلى أنه بدءاً من العام السمكى القادم سيتم العودة مرة أخرى للموعد المحدد لغلق بحيرة ناصر في الفترة من 15 مارس إلى 15 مايو 2019 مما يساهم بدوره في عودة الصيد قبل عيد الفطر للعام القادم بنحو 15 يوماً.

وأوضح المحافظ، بأنه نتيجة تنفيذ حزمة الإجراءات لخطة تنمية البحيرة فإن الفترة من مايو 2017 وحتى فبراير 2018 شهدت وصول الإنتاج السمكى إلى 19 ألف طن بنسبة زيادة 53 % مقارنة بنفس الفترة عن العام السمكى السابق.

وأشار إلى أنه سيتم انعقاد اجتماع اللجنة الإشرافية القادمة بعد نحو 20 يوماً لعرض ما تم تنفيذه من إجراءات تم الاتفاق عليها مع الأجهزة المختصة سواء إجراءات فنية أو مالية مع قيام مقرر اللجنة بإعداد تقرير كامل عن هذه الإجراءات ودراسة أى موضوعات أو مقترحات أخرى.

محافظ أسوان خلال الاجتماع
محافظ أسوان خلال الاجتماع

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

اجتماع المحافظ والقيادات الأمنية والصيادين
اجتماع المحافظ والقيادات الأمنية والصيادين

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