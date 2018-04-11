video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 12:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تضامن الشرقية تكرم الأمهات المثاليات و تشارك في زفاف جماعي

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:22 م
تضامن الشرقية تكرم الأمهات المثاليات و تشارك في زفاف جماعي تضامن الشرقية تكرم الأمهات المثاليات و تشارك في زفاف جماعي


الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

 أقامت محافظة الشرقية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي وجمعية الأورمان ، احتفالية  لتكريم الأمهات المثاليات والرائدات الريفيات والقيادات النسائية والمتفوقين في الشهادات العامة .

وكرم  اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للتنمية المحلية والمشروعات التنموية ، نيابة عن المحافظ ، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية وهدايا عينية وهم السيدة  فاطمة جودة موسى خليل من مشتول السوق والسيدة نبوية السيد البدوي من ديرب نجم والسيدة  آمال محمد عبد الهادي من العاشر من رمضان والسيدة  فاطمة رزق شحاته من أبو حماد والسيدة  حنان السيد أحمد من فاقوس والسيدة سوسو عبدالله ياسين من القنايات والسيدة  عزات أحمد السيد من بلبيس والتي تم تكريمها من قبل فخامة رئيس الجمهورية والسيدة  سامية محمد محمد فرج من منيا القمح والتي تم تكريمها من قبل السيدة قرينة رئيس الجمهورية.

كما شهدت الإحتفالية تكريم عدداً من الرائدات الريفيات والقيادات النسائية والمتفوقين من أبناء المحافظة في الشهادتين الإعداددية والثانوية ..

واختتمت الإحتفالية بمشاركة الحضور لحفل زفاف جماعي للعرائس الأيتام أقامته جمعية الأورمان وذلك في إطار الإحتفال بيوم اليتيم العربي الــ 15 لسنة 2018  بإهدائهم هدايا مالية وعينية تساعدهم في تجهيز عش الزوجية.

شارك الإحتفالية الأستاذه مرفت فهمي مدير مديرية التضامن الإجتماعي والعميد حسن الشاذلي مدير جمعية الأورمان بالشرقية و عدداً من مديري المديريات الخدمية ونواب البرلمان  وأسر الأمهات المكرمات والطلاب المتفوقين.

FB_IMG_1523478869587
 
 
FB_IMG_1523478879840
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تفاصيل سقوط رائد أبوشريعة "خط الشرقية" فى قبضة الأمن

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

اخبار محافظات

تضامن الشرقية




لا تفوتك
شاهد اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك

شاهد اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك

الأبنية التعليمية: نحتاج 700 مليون جنيه لإنشاء 30 ألف فصل

الأبنية التعليمية: نحتاج 700 مليون جنيه لإنشاء 30 ألف فصل

مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة

مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة

أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى

أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى

الاتحاد يبدأ مفاوضات تجديد عقود عاشور الأدهم وشوقى السعيد

الاتحاد يبدأ مفاوضات تجديد عقود عاشور الأدهم وشوقى السعيد

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة