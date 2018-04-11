تضامن الشرقية تكرم الأمهات المثاليات و تشارك في زفاف جماعي







الشرقية - إيمان مهنى

أقامت محافظة الشرقية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي وجمعية الأورمان ، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات والرائدات الريفيات والقيادات النسائية والمتفوقين في الشهادات العامة .

وكرم اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للتنمية المحلية والمشروعات التنموية ، نيابة عن المحافظ ، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية وهدايا عينية وهم السيدة فاطمة جودة موسى خليل من مشتول السوق والسيدة نبوية السيد البدوي من ديرب نجم والسيدة آمال محمد عبد الهادي من العاشر من رمضان والسيدة فاطمة رزق شحاته من أبو حماد والسيدة حنان السيد أحمد من فاقوس والسيدة سوسو عبدالله ياسين من القنايات والسيدة عزات أحمد السيد من بلبيس والتي تم تكريمها من قبل فخامة رئيس الجمهورية والسيدة سامية محمد محمد فرج من منيا القمح والتي تم تكريمها من قبل السيدة قرينة رئيس الجمهورية.

كما شهدت الإحتفالية تكريم عدداً من الرائدات الريفيات والقيادات النسائية والمتفوقين من أبناء المحافظة في الشهادتين الإعداددية والثانوية ..

واختتمت الإحتفالية بمشاركة الحضور لحفل زفاف جماعي للعرائس الأيتام أقامته جمعية الأورمان وذلك في إطار الإحتفال بيوم اليتيم العربي الــ 15 لسنة 2018 بإهدائهم هدايا مالية وعينية تساعدهم في تجهيز عش الزوجية.

شارك الإحتفالية الأستاذه مرفت فهمي مدير مديرية التضامن الإجتماعي والعميد حسن الشاذلي مدير جمعية الأورمان بالشرقية و عدداً من مديري المديريات الخدمية ونواب البرلمان وأسر الأمهات المكرمات والطلاب المتفوقين.