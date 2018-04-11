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تحرير 1683 مخالفة مرورية فى كفر الشيخ

الأربعاء، 11 أبريل 2018 02:57 م
تحرير 1683 مخالفة مرورية فى كفر الشيخ حملة مرورية -أرشيفية


كفر الشيخ - محمد سليمان
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شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات المرورية وأمنية مكثفة برئاسة العميد محمد الدفراوى مدير إدارة المرور، فى إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

 

أسفرت الحملات عن تحرير 1683 مخالفة مرورية متنوعة، فتم ضبط 43 مركبة بدون لوحات معدنية عبارة عن 8 دراجات نارية و28 توك توك و7 سيارات، و59 سير بدون رخص قيادة و43 بدون رخص تسيير، و1429 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق، وانتظار خاطئ، كما تم ضبط 4 حالات تعاطى مواد مخدرة.

 

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كل الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كل أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.


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