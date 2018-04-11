انطلاق اجتماعات كبار مسئولى المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى بالرياض

بدأت اليوم الأربعاء، بالرياض اجتماعات كبار المسئولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فى دورتها العادية الـ29 برئاسة وكيل وزارة المالية السعودية للشئون المالية الدولية الدكتور خالد خضيرى، وبمشاركة كبار مسئولى وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة فى الدول العربية.

وصرح السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن الاجتماع يناقش على مدى يوم واحد الملف الاقتصادى والاجتماعى المرفوع من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة والذى يتضمن 16 بندا فى مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل الاقتصادى والاجتماعى والتنموى العربى المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ القمة العربية السابقة بالأردن (الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية)، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثة التى عقدت بالرياض 2013.

وأضاف أن الملف الاقتصادى يتضمن بندا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركى العربى، الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث فى المنطقة العربية 2030، الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية والمعرفة التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، مشروع ميثاق عربى لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وآثارها على الدول العربية المستضيفة.

ومن جانبه، صرح السفير بدر الدين علالى الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية بأن الملف الاجتماعى للقمة العربية يتضمن عددا من الموضوعات منها، الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربى الاستراتيجى للصحة والبيئة 2017 / 2030، موضوع الإرهاب والتنمية الاجتماعية، إنشاء مركز لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر وذلك بناء على مقترح مقدم من الأردن، تنظيم مهنة العمل الاجتماعى العربى وذلك بناء على مقترح مقدم من الأردن.

وقال "علالى" إن الملف الاجتماعى يتضمن أيضا متابعة نتائج وتوصيات المؤتمر الدولى عن معاناة الطفل الفلسطينى فى ظل انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) لاتفاقية حقوق الطفل والذى عُقد بدولة الكويت فى نوفمبر 2017، وبند حول مكافحة التبغ بناء على قرار مجلس وزراء الصحة العرب، الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يرفع كبار المسئولين مشروع الملف الاقتصادى والاجتماعى إلى اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب غدا الخميس تمهيدا لرفعه لوزراء الخارجية العرب.