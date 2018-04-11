اندلاع مشادات خلال الحوار حول إنشاء محطة نفايات البترول بالبحيرة (صور)







البحيرة - ناصر جودة - جمال أبو الفضل

شهدت جلسة التشاور والحوار المجتمعى حول إنشاء محطة معالجة المياه الملوثة فى منطقة إدكو، التى عقدتها شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية بديوان عام محافظة البحيرة، مشادات بين الأهالى وأعضاء مجلس النواب عن دائرتى إدكو ورشيد، وسط حالة من الهرج والمرج.

وشارك فى الجلسة التشاورية، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، واللواء علاء عطاوية رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، ومحمد زين الدين، ومحمد العباسى، عضوا مجلس النواب، واللواء جمال متولى مساعد مدير أمن البحيرة.

وأكد أهالى منطقة إدكو الساحلية خلال الجلسة، رفضهم التام لإنشاء محطة معالجة النفايات البترولية، لضررها البالغ على البيئة وصحة المواطنين، ورفعوا لافتات منددة بالمشروع، منها: "لا لإنشاء المحطة على أرض إدكو، لا لتدمير إدكو"، ما اضطر المهندسة نادية عبده لمغادرة القاعة وتأجيل جلسات التشاور وسط حالة من الهرج والمرج.



محافظ البحيرة خلال جلسة الحوار المجتمعى



جلسة الحوار المجتمعى بالبحيرة



الحوار المجتمعى بالبحيرة



جانب من الحوار المجتمعى بالبحيرة



مشادات عنيفه فى الحوار المجتمعى