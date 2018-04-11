اليوم.. البعثة الألمانية تفتتح معرض الآثار العربية بجزيرة "الفنتين" بأسوان







أسوان – عبد الله صلاح

تفتتح صباح اليوم، الأربعاء، البعثة الأثرية الألمانية بمحافظة أسوان، المعرض المؤقت للآثار العربية بجزيرة الفنتين بمدينة أسوان.

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح، الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، مصطفي أحمد مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بمصر العليا وعبد السلام حسن مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بأسوان، وعبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والدكتور أحمد صالح، مدير آثار أسوان.

وأكد الدكتور أحمد صالح، مدير آثار أسوان، ـ"اليوم السابع"، أن المعرض المؤقت المقرر افتتاحه يضم 23 قطعة مكتوب عليها باللغة العربية، وتم العثور عليها بجزيرة إلفنتين عبر البعثة الألمانية، مشيراً إلى أن العثور على هذه القطع الأثرية يدل على أن الامتداد التاريخى لجزيرة إلفنتين يمتد حتى العصور الوسطى وهى العصور العربية.